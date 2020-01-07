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Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена

Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена
10:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Обе представительницы Украины покинули турнир серии Премьер.

Даяна Ястремская в трех сетах уступила Кики Бертенс в матче первого раунда турнира WTA в Брисбене.

Матч продлился час и 33 минуты, за это время вторая ракетка Украины однажды подала навылет и реализовала 4 из 10 брейков.

После проигранной первой партии Даяне удалось с крупным счетом выиграть вторую, но уже на старте решающего сета Ястремская уступила пять геймов подряд, сумев отыграть только три.

Встреча в Брисбене стала третьей между Бертенс и Ястремской. Ранее представительница Нидерландов обыгрывала украинку на турнирах в Пекине и Чжухае.

Свитолина сенсационно зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене

После первого раунда соревнования в Брисбене покинула и первая ракетка Украины Элина Свитолина, с крупным счетом проигравшая американке Даниэль Коллинс.

WTA. Брисбен. 1/16 финала

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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