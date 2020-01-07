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Свитолина: Я хочу играть за Украину

Свитолина: Я хочу играть за Украину
13:24 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Элина Свитолина подтвердила готовность выступить в Кубке Федерации.

Согласно правилам ITF, Свитолиной для попадания на Олимпийские игры нужно провести за сборную Украины как минимум один матч. Сделать это пятая ракетка мира может в феврале в зональных матчах в Таллине.

"Я говорила с капитаном сборной, говорила, что хочу играть, поэтому, посмотрим, как сложится, мне еще нужно уладить до конца некоторые моменты. Так что, я хочу играть за страну, мне всегда нравится играть за сборную.

Надеюсь, что все сложится хорошо и у меня будет шанс выступить в Кубке Федерации и на Олимпиаде.

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Но это длинный год, поэтому трудно сказать, чем ты будешь заниматься через несколько недель, как будешь себя чувствовать, тем более что до Кубка Федерации еще несколько месяцев, поэтому, посмотрим", - отметила Свитолина.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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