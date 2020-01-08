Скачать
Среда, 08.01.2020
Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA

Свитолина впервые за пять лет не заявилась на турнир в Дубае

Свитолина впервые за пять лет не заявилась на турнир в Дубае
08:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Элина Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир Dubai Duty Free Championships.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир Dubai Duty Free Championships, который пройдет с 17 по 22 февраля.

Для Свитолиной турнир в Дубаи – один из самых успешных в карьере. Тут она дважды подряд, в 2017 и 2018 годах, становилась чемпионкой, а еще дважды, в 2016 и 2019 годах, сыграла в полуфинале.

Возможно, Свитолина решила взять отдых на время турнира в Дубае, потому что до этого у нее в планах выступление на Australian Open с 20 января по 2 февраля, потом матчи Кубка Федерации в Таллине, которые пройдут с 5 по 9 февраля, а после этого Элина заявлена на турнире WTA International в Хуахине, который пройдет с 10 по 16 февраля.

Свитолина - в заявке сборной Украины на Кубок Федерации

Напомним, Свитолина потерпела поражение в первом матче сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миллиардер из России хочет приобрести львовские " Карпаты"
02 Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
03 Фьюри показал, как выглядел при весе свыше 180 кг
04 Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
05 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь