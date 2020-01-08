Свитолина впервые за пять лет не заявилась на турнир в Дубае

Новости спорта:Элина Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир Dubai Duty Free Championships.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир Dubai Duty Free Championships, который пройдет с 17 по 22 февраля.

Для Свитолиной турнир в Дубаи – один из самых успешных в карьере. Тут она дважды подряд, в 2017 и 2018 годах, становилась чемпионкой, а еще дважды, в 2016 и 2019 годах, сыграла в полуфинале.

Возможно, Свитолина решила взять отдых на время турнира в Дубае, потому что до этого у нее в планах выступление на Australian Open с 20 января по 2 февраля, потом матчи Кубка Федерации в Таллине, которые пройдут с 5 по 9 февраля, а после этого Элина заявлена на турнире WTA International в Хуахине, который пройдет с 10 по 16 февраля.

Напомним, Свитолина потерпела поражение в первом матче сезона.