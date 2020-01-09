Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Украинка Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Украинка Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Шэньчжэне
14:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Катерина Бондаренко остановилась в четвертьфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко остановилась в четвертьфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне, проиграв за 1 час и 12 минут Кристине Плишковой с Чехии 4:6, 4:6.

Плишкова сильно начинала каждый из двух сетов. В первом она с двумя брейками повела 3:0 и Бондаренко сумела вернуть только одну свою подачу. Судьбу второго сета решил ранний брейк от Плишковой.

Бондаренко проиграла 3 гейма на своей подаче (у Плишковой было 13 брейкпоинтов), а сама реализовала единственный брейкпоинт за матч.

Свитолина впервые за пять лет не заявилась на турнир в Дубае

Стоит отметить, что для украинки это был первый четвертьфинал в Туре с 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
05 Нельзя так с легендой: как Фергюсон отреагировал на поражение МЮ в дерби
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь