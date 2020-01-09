Украинка Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Новости спорта:Катерина Бондаренко остановилась в четвертьфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко остановилась в четвертьфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне, проиграв за 1 час и 12 минут Кристине Плишковой с Чехии 4:6, 4:6.

Плишкова сильно начинала каждый из двух сетов. В первом она с двумя брейками повела 3:0 и Бондаренко сумела вернуть только одну свою подачу. Судьбу второго сета решил ранний брейк от Плишковой.

Бондаренко проиграла 3 гейма на своей подаче (у Плишковой было 13 брейкпоинтов), а сама реализовала единственный брейкпоинт за матч.

Стоит отметить, что для украинки это был первый четвертьфинал в Туре с 2017 года.