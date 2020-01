Четвертая ракетка мира Наоми Осака обновила личный рекорд по количеству эйсов за матч.

В матче против американки Софии Кенин на этапе 1/8 финала турнира WTA в Брисбене японка подала навылет 18 раз.

Примечательно, что Наоми только установила предыдущий рекорд с 16 эйсами матчем ранее — во встрече с Марией Саккари в первом раунде.

Naomi Osaka broken once for the night, comes back to defeat Sofia Kenin 67 63 61 to advance to the quarterfinals @BrisbaneTennis.



Osaka’s 18 aces is a new personal best, following up on the then personal best 16 she hit in the 1st round.



Osaka to play Bertens or Kontaveit.