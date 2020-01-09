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Четверг, 09.01.2020
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Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников

Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников
16:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стали известны составы команд, которые будут выступать в групповом этапе Кубка Федерации вместе со сборной Украины.

Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине, восемь команд будут разделены на две группы - по 4 и 3 команды. Жеребьевка состоится 13 января.

Победители подгрупп сыграют со вторыми местами других подгрупп, чтобы определить участников плей-офф Мировой группы в следующем сезоне.

В предварительной заявке сборной Украины присутствуют два лидера - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабхер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова

Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак

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Естония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлац

Греция: Мария Саккари, Деспина Папрамичайл, Валентини Грамматикопулу, Михаела Лаки

Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Юлия-Лаура Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисьян, Елизабетта Коккиаретто

Украина: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко

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