Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников

Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине, восемь команд будут разделены на две группы - по 4 и 3 команды. Жеребьевка состоится 13 января.
Победители подгрупп сыграют со вторыми местами других подгрупп, чтобы определить участников плей-офф Мировой группы в следующем сезоне.
В предварительной заявке сборной Украины присутствуют два лидера - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабхер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова
Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак
Естония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлац
Греция: Мария Саккари, Деспина Папрамичайл, Валентини Грамматикопулу, Михаела Лаки
Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Юлия-Лаура Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисьян, Елизабетта Коккиаретто
Украина: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко