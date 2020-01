Куэвас потроллил судью на ATP Cup 2020 (Видео)

Очередной неординарный эпизод случился на командном турнире ATP Cup 2020 в Австралии.

Уругваец Пабло Куэвас получил предупреждение от рефери матча за «отсутствие усилий» и пригрозил покинуть корт. Его убедил остаться соперник, Николоз Басилашвили из Грузии. А Куэвас начал троллить судью, ярко демонстрируя чрезмерные усилия.

«Очень смешно», – прокомментировала видео Элина Свитолина.

Pablo Cuevas got given a warning for a lack of effort, threatened to leave the court, was convinced to stay by Nikoloz Basilashvili, and then did some trolling. #ATPCup pic.twitter.com/AVsyF9xrSe

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) January 8, 2020