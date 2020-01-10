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Пятница, 10.01.2020
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ATP Cup: Сербия вышла в полуфинал, разгромив Канаду

ATP Cup: Сербия вышла в полуфинал, разгромив Канаду
09:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборная Сербии пробилась в полуфинал первого в истории розыгрыша ATP Cup.

Сборная Сербии пробилась в полуфинал первого в истории розыгрыша ATP Cup после победы над Канадой.

Успех сербам гарантировали победы Новака Джоковича и Душана Лайовича в одиночных матчах над Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже Альяссимом соответственно.

В парном матче удача также была на стороне Сербии: Никола Качич и Виктор Троицки убедительно победили соперников в двух сетах.

Россия стала вторым полуфиналистом ATP Cup-2020

В полуфинале Новака Джоковича и компанию ждет испытание сборной России. Их матч состоится завтра, 11 января.

ATP Cup. Четвертьфинал

Сербия — Канада 3:0

Душан Лайович — Феликс Оже Альяссим 2:0 (6:4, 6:2)

Новак Джокович — Денис Шаповалов 2:1 (4:6, 6:1, 7:6(4))

Никола Качич / Виктор Троицки — Петер Полански / Адил Шамасдин 2:0 (6:3, 6:2)

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса, ATP Cup.
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