ATP Cup: Сербия вышла в полуфинал, разгромив Канаду

Новости спорта:Сборная Сербии пробилась в полуфинал первого в истории розыгрыша ATP Cup.

Сборная Сербии пробилась в полуфинал первого в истории розыгрыша ATP Cup после победы над Канадой.

Успех сербам гарантировали победы Новака Джоковича и Душана Лайовича в одиночных матчах над Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже Альяссимом соответственно.

В парном матче удача также была на стороне Сербии: Никола Качич и Виктор Троицки убедительно победили соперников в двух сетах.

В полуфинале Новака Джоковича и компанию ждет испытание сборной России. Их матч состоится завтра, 11 января.

ATP Cup. Четвертьфинал

Сербия — Канада 3:0

Душан Лайович — Феликс Оже Альяссим 2:0 (6:4, 6:2)

Новак Джокович — Денис Шаповалов 2:1 (4:6, 6:1, 7:6(4))

Никола Качич / Виктор Троицки — Петер Полански / Адил Шамасдин 2:0 (6:3, 6:2)