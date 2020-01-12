Джокович и Надаль сошлись в финале ATP Cup

Новости спорта:Джокович уверенно обыграл Надаля и вывел свою сборную вперед.

Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финальном матче ATP Cup, благодаря чему Сербия сравняла счет в противостоянии с Испанией.

Джокович разобрался с Надалем в двух сетах, вторую партию серб выиграл на тай-брейке, реализовав два брейка.

Победитель дебютного розыгрыша ATP Cup определится по итогам парного матча, который стартует в 14:15: Джокович в дуэте с Виктором Троицки сыграет против Надаля и Пабло Карреньо-Бусты.

Напомним, что в первом матче финального противостояния Роберто Баутиста-Агут одержал победу над Душаном Лайовичем.