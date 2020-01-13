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Стаховский узнал соперника по квалификации Australian Open

Стаховский узнал соперника по квалификации Australian Open
10:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец Сергей Стаховский попробует пробиться в основную сетку Australian Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в первой квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет против словенца Блажа Ролы.

До этого украинец ранее не встречался с этим оппонентом. В данный момент Рола находится на 143-м месте рейтинга ATP, а Стаховский занимает 153 строчку.

Стаховский единственным из украинцев будет представлять Украину в мужской сетке турнира, Илья Марченко играть на кортах Мельбурна не будет.

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В основной сетке Australian Open сыграют пять украинок — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Также в квалификации выступят еще четыре украинки.

Предстоящий розыгрыш Australian Open стартует 20 января и продлится до 2 февраля.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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