Стаховский узнал соперника по квалификации Australian Open

Новости спорта:Украинец Сергей Стаховский попробует пробиться в основную сетку Australian Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в первой квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет против словенца Блажа Ролы.

До этого украинец ранее не встречался с этим оппонентом. В данный момент Рола находится на 143-м месте рейтинга ATP, а Стаховский занимает 153 строчку.

Стаховский единственным из украинцев будет представлять Украину в мужской сетке турнира, Илья Марченко играть на кортах Мельбурна не будет.

В основной сетке Australian Open сыграют пять украинок — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Также в квалификации выступят еще четыре украинки.

Предстоящий розыгрыш Australian Open стартует 20 января и продлится до 2 февраля.