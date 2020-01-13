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Федерер: Я счастлив, что лечу в Австралию

Федерер: Я счастлив, что лечу в Австралию
14:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В свои 38 лет Роджер Федерер считает, что не должен быть фаворитом Australian Open.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Австралии.

«В межсезонье я долго и упорно тренировался. Никаких провалов не было, что очень важно. На прошлой неделе я спросил себя: „Рад я ли тому, что отправлюсь в Австралию? Или лучше остаться дома, потому что я могу это сделать“. Я мог легко остаться дома, но решил — нет, я счастлив, что лечу в Мельбурн и начну сезон там. Я держал себя в хорошей форме, у меня изумительная команда.

Я знаю, что в 38 лет я не должен быть фаворитом. Наверное, фаворитами должны быть 20-летние, но наша тройка остаётся в числе фаворитов. Это здорово для нас. Джокович и Надаль показывают прекрасную готовность.

Джокович назвал фаворитов Australian Open

Я немного смотрел их игру на ATP Cup. Это был великолепный матч. Когда травмы их не беспокоят, обыграть их очень сложно», — цитирует Федерера Sky Sports.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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