Надаль: ATP и ITF должны создать один крупный турнир

Новости спорта:Легендарный испанец считает, что это может вызвать непонимание среди зрителей.

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о необходимости объединения двух командных турниров. Цитирует первую ракетку мира AP News.

«ATP Cup – отличный турнир, но я не могу отделаться от мысли, что проводить два мировых кубка всего за два месяца – это просто невозможно. Нужно найти способ это исправить, чтобы ATP и ITF создали один крупный командный турнир, а не два Кубка. Думаю, это может вызвать непонимание среди зрителей, а в нашем виде спорта важна ясность. Ради тенниса мы обязаны все это исправить».

Напомним, раннее Надаль оправдал свое поражение на АТР Cup усталостью.