Калинина проиграла в первом матче квалификации на Australian Open

Новости спорта:Ангелина Калинина завершила борьбу за выход в основную сетку турнира Большого шлема.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом же матче оставила шансы выйти в основную сетку Australian Open, проиграв в квалификации на турнир румынке Монике Никулеску.

В первом сете 22-летняя украинка навязала 32-летней сопернице серьезную борьбу и проиграла лишь после тяжелого тайбрэйка, где сумела выиграть 7 розыгрышей.

Во втором сете Калинина окончательно отдала инициативу Никулеску, которая победила со счетом 6:2 и вышла во второй раунд квалификации.

В квалификации Australian Open также сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая. В основной сетке гарантировано сыграют 3 украинские теннисистки.

Предстоящий розыгрыш Australian Open стартует 20 января и продлится до 2 февраля.

WTA. Australian Open. Квалификация. Первый раунд

Ангелина Калинина (Украина) — Моника Никулеску (Румыния, 20) 0:2 (6:7 (7), 2:6)