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Среда, 15.01.2020
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Пуй упрекнул теннисистов на Australian Open

Пуй упрекнул теннисистов на Australian Open
13:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Французский теннисист оценил проблемы с качеством воздуха на Australian Open.

Французский теннисист Люка Пуй прокомментировал проблемы с качеством воздуха в Мельбурне. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. А словенка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе встречи в квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием.

«Постоянно читаю, что играть опасно, спортсмены возмущаются. Не могу судить, я не нахожусь на турнире. Но возникает вопрос: зачем вы выходите на корт?» – написал Пуй в «Твиттере».

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Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и Новак Джокович из Сербии. Матчи основной сетки начнутся 20 января. Первый в 2020 году ТБШ завершится 2 февраля.

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Люк Пуй.
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