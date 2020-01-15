Пуй упрекнул теннисистов на Australian Open

Новости спорта:Французский теннисист оценил проблемы с качеством воздуха на Australian Open.

Французский теннисист Люка Пуй прокомментировал проблемы с качеством воздуха в Мельбурне. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. А словенка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе встречи в квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием.

«Постоянно читаю, что играть опасно, спортсмены возмущаются. Не могу судить, я не нахожусь на турнире. Но возникает вопрос: зачем вы выходите на корт?» – написал Пуй в «Твиттере».

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и Новак Джокович из Сербии. Матчи основной сетки начнутся 20 января. Первый в 2020 году ТБШ завершится 2 февраля.