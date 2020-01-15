Канадский теннисист прошелся по Федереру и Надалю

Новости спорта:Брейден Шнур заявил, что звезды тенниса - эгоисты.

Известный канадский теннисист Брейден Шнур заявил, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль показывают недостойное поведение.

"Ситуация с пожарами в Австралии просто ужасная. Но заметьте, Федерер и Надаль не делают никаких заявлений в поддержку других теннисистов.

Я считаю, что столь звездные спортсмены должны говорить о том, что не стоит играть при плохих условиях. Но швейцарец и испанец - эгоисты, которые думают только о себе.

В Австралии все очень плохо. Когда я проводил матч квалификации, в моем горле все пересохло. Но мы же обязаны выступать, нас заставляют", - сказал Шнур в интервью Marca.