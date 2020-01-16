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Завацкая с победы стартовала в квалификации Australian Open

Завацкая с победы стартовала в квалификации Australian Open
09:45 Сегодня Телеграф Фото: БТУ

Новости спорта:Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала в квалификации турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

Поединок Катарина Завацкая (Украина, 4) - Мя Шуюэ (Китай) первого круга отбора завершился со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался 1 час 35 минут. У каждой из теннисисток было по 9 брейкпоинтов за матч: Завацкая реализовала 6, Шуюэ - 5. По итогам встречи украинка в свой актив записала 73 выигранных розыгрыша, китаянка - 70.

Во втором отборочном матче соперницей Завацкой станет американка Сачия Викери (WTA 151).

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Соревнования в основной сетке турнира Australian Open (Grand Slam) будут проходить в Мельбурне 20 января - 2 февраля. Действующей чемпионкой турнира является Наоми Осака (WTA №3, Япония).

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
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