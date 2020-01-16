Первая ракетка Австралии пропустит домашний Australian Open

Новости спорта:В январе Алекс дошел до полуфинала первого в истории ATP Cup.

Австралиец Алекс де Минаур будет вынужден пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема, о чем объявили организаторы соревнований.

Де Минаур повредил мышцы живота, из-за чего также снялся с турнира в Аделаиде.

Алекс — первая ракетка Австралии и на сегодняшний день занимает 21-е место в мировом рейтинге ATP.

В январе де Минаур дошел до полуфинала первого в истории розыгрыша ATP Cup в составе сборной Австралии.

В основную сетку Australian Open заявлены пять украинских теннисисток. Первая ракетка страны Сергей Стаховский начнет выступление в квалификации.