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Цуренко начнет Australian Open с матча против Барти

Цуренко начнет Australian Open с матча против Барти
11:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Не меньше пяти украинок стартуют на турнире 20 января.

Украинские теннисистки, заявленные в основную сетку Australian Open, узнали своих соперниц по первому раунду турнира.

Первая ракетка страны Элина Свитолина стартует с матча против несеяной британки Кэти Бултер.

Даяна Ястремская узнает имя соперницы по итогам квалификации, а Лесю Цуренко ждет испытание лидером мирового рейтинга Эшли Барти.

Катерина Бондаренко начнет выступление с матча против австралийки Арины Родионовой, а Катерина Козлова — против другой хозяйки турнира Присциллы Хон.

Сегодня квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии покинула Марта Костюк. Во второй раунд же вышла 16-летняя дебютантка Дарья Лопатецкая.

Надежда Киченок в паре с Мирзой вышла в полуфинал турнира WTA

Соревнования в основной сетке Australian Open стартуют в понедельник, 20 января.

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Australian Open.
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