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Стаховский не смог пробиться на Australian Open

Стаховский не смог пробиться на Australian Open
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Стаховский не смог пробиться в финал квалификации Australian Open.

Украинец Сергей Стаховский досрочно зачехлил ракетку в квалификации первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

За выход финал отбора 34-летний Стаховский (152-й номер мирового рейтинга) уступил 22-летнему чилийцу Алехандро Табило (№208) - 6:2, 2:6, 3:6.

В первом очном противостоянии соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Путевку в основную сетку Australian Open Табило разыграет с итальянцем Матео Виолой (№231), который обыграл француза Максима Жанвье (№201) - 7:6 (8:6), 6:4.

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Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет с 20 января по 2 февраля.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Australian Open, Новости спорта.
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