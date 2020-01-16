Стаховский не смог пробиться на Australian Open

Новости спорта:Стаховский не смог пробиться в финал квалификации Australian Open.

Украинец Сергей Стаховский досрочно зачехлил ракетку в квалификации первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

За выход финал отбора 34-летний Стаховский (152-й номер мирового рейтинга) уступил 22-летнему чилийцу Алехандро Табило (№208) - 6:2, 2:6, 3:6.

В первом очном противостоянии соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Путевку в основную сетку Australian Open Табило разыграет с итальянцем Матео Виолой (№231), который обыграл француза Максима Жанвье (№201) - 7:6 (8:6), 6:4.

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет с 20 января по 2 февраля.