Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)

Новости спорта:Украинка выбила третью теннисистку из топ-20 за неделю.

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (24) одержала победу в полуфинале турнира Premier в Аделаиде. В битве за финал украинка выбила белоруску Арину Соболенко (12), выиграв матч в двух партиях — 6:4, 7:6(4).

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Ястремская реализовала 2 брейк-поинта, сделала 5 эйсов при 6 двойных ошибках. Ее оппонентка забрала лишь один гейм на подаче соперницы, записала в актив 6 эйсов и 4 раза ошиблась на подаче.

Это была третья встреча соперниц в туре и во всех трех поединках побеждала исключительно Даяна.

Ястремская, в активе которой уже есть три титула на турнирах Internatioal, впервые сыграет в финале турнира Premier, где будет противостоять победительнице пары Эшли Барти (Австралия) — Даниэль Коллинс (США).