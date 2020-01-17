Ястремская о своей победе: Это прибавит мне уверенности

Новости спорта:Украинка дала первый комментарий после победы в полуфинале турнира в Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко и выход в финал турнира в Аделаиде.

"Это здорово, я очень счастлива. Особенно, что это только начало сезона. Думаю, что перед турниром Большого Шлема это прибавит мне уверенности. Приятно быть в финале. Вчера я видела результаты жеребьевки Australian Open. Думаю, что это очень хорошая жеребьевка. Я постараюсь пробиться в четвертый круг, чтобы сыграть с Сереной Уильямс, потому что мне действительно хотелось бы встретиться с ней еще раз. Так что, да, хорошая жеребьевка, буду двигаться от матча к матчу.

С Ариной Соболенко мне удобно играть, она действует агрессивно и у нас похожий стиль игры, так что мне комфортно. Мне нравится, как она ударяет по мячу. В этом много энергии, но мне довольно комфортно. Во втором сете, когда я вела 3-1, то я чувствовала, что мои ноги стали немного тяжелыми, я почувствовала, будто немного устала. Так что я потеряла концентрацию, а затем Саша вышел на корт, я получила немного энергии и я на самом деле старалась выполнять то, что он мне сказал. Думаю, что я просто боролась, вот и все.

У меня было очень хорошее межсезонье. Мы поработали над многими элементами, думаю, что сейчас я пожинаю плоды. Не знаю, почему именно на этом турнире. Думаю, Брисбен был тем турниром, где мне нужно было все почувствовать самой. Здесь же я по-настоящему в каждом матче чувствую, что играю лучше и лучше. Каждый матч я стараюсь проводить настолько хорошо, насколько могу. И теперь я в финале.

По поводу соперницы в решающем матче, то я уже играла и с Эшли Барти, и с Даниэль Коллинс. Коллинс - более агрессивная. Но у меня нет никаких предпочтений. Я бы с удовольствием сыграла с обеими", - сказал Ястремская в послематчевом интервью WTA.