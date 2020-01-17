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Тренер Ястремской: У других теннисисток будут большие неприятности

Тренер Ястремской: У других теннисисток будут большие неприятности
11:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александр Бажин убежден, что Даяна Ястремская имеет невероятный потенциал.

Тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской Саша Бажин рассказал про развитие своей подопечной.

"Мы каждый день устраиваем спарринги. Учитывая свой предыдущий опыт с Сереной, Наоми и другими теннисистками, я вижу, что Даяна владеет всем необходимым арсеналом ударов и навыками правильного передвижения по корту.

Я действительно верю, что у Даяны невероятный потенциал и, надеюсь, мне удастся максимально раскрыть его. Очень хотелось бы стать именно тем тренером, который сможет помочь ей максимально реализовать ее талант.

Я хочу, чтобы она поняла, что существуют различные стили агрессивного ведения игры. Можно ограничиваться лишь силой удара, а можно, подобно Халеп, добавлять остроты, переводить игру из одной части корта в другую и максимально использовать свои физические навыки для борьбы за каждый мяч и постоянного давления на соперницу, которая, в результате, ошибается.

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Я пытаюсь донести Даяне, что давление и агрессия могут проявляться в различном виде. Как только она осознает это, она станет еще более сбалансированным игроком, и тогда у других теннисисток будут большие неприятности", - сказал Бажин.

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АТР, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Александр Бажин.
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