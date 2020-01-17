Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA

Новости спорта:Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднимется как минимум на 21-ю позицию.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA поднимется как минимум на 21-ю позицию, обновив личный рекорд.

Это стало возможным по результатам ее успешных выступлений на хардовом Премьере в Аделаиде, где 19-летняя украинка добыла путевку в финал.

Ранее о новом достижения нельзя было утверждать из-за того, что в борьбе находилась американка Даниэль Коллинс, которая в случае победы на турнире оставляла Ястремскую на 22-й позиции, которая является для Даяны рекордной в карьере. После вылета американки в полуфинале картина стала предельно ясной.

Отдельно стоит отметить, что в случае победы в финале Даяна дебютирует в топ-20 на восемнадцатом месте.