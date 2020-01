Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в финальном матче турнира WTA в австралийской Аделаиде. В игре за титул нашу спортсменку обыграла Эшли Барти из Австралии.

Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился 6:2, 7:5. В первом сете Барти не испытала проблем с соперницей, зато во второй партии Ястремская дала бой австралийке. Девушка вышла вперед при счете 5:4 и была близка к тому, чтобы выиграть второй сет. Но Барти смогла переломить ход игры и "забрала" три гейма подряд.

За время матча Даяна реализовала один брейк-поинт, подала четыре эйса и совершила четыре двойные ошибки. Победительница записала в свой актив четыре эйса, две двойные ошибки и четырежды реализовала брейк.

Aussie Aussie Aussie!

@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z

— WTA (@WTA) January 18, 2020