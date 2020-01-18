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Федерер: На Australian Open качество воздуха не будет плохим

Федерер: На Australian Open качество воздуха не будет плохим
14:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер переживает за тех, кто сейчас на пожарах.

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал проблему с лесными пожарами в Австралии. Он отметил, что это не должно стать проблемой для игры в теннис.

«Организаторы передали нам информацию, когда безопасно играть, и прочие нюансы. По-моему, на Australian Open качество воздуха не будет плохим, всё должно быть нормально. На здоровье игроков это тоже не скажется, так как мы пробудем в Австралии всего две недели. За себя не переживаю, больше за тех, кто сейчас на пожарах. Мы же можем весь день сидеть в помещении, быстро сыграть и снова вернуться.

Может быть, нам слишком поздно всё разъяснили. Руководство должно поддерживать обратную связь с медиа, болельщиками, игроками. Ведь мы слышим, что находиться на улице опасно, не надо выпускать домашних животных, не надо открывать окна. А в это время игроков вызывают на корты. И все видят дымку, которая выглядит не очень хорошо. Но, думаю, всё будет нормально.

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Понимаю, могут быть недовольные, ситуация далека от идеальной. Кто-то будет жаловаться. Но дым — это новая проблема, с которой нужно разобраться», — сказал Федерер во время пресс-конференции.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта, Новости тенниса.
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