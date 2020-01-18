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Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)

Тренер Ястремской: Не тот результат, на который мы надеялись

Тренер Ястремской: Не тот результат, на который мы надеялись
15:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Тренер Даяны Ястремской Саша Бажин прокомментировал поражение украинки в финале турнира WTA в Аделаиде.

Вторая ракетка страны проиграла лидеру мирового рейтинга Эшли Барти в двух сетах.

«Не тот результат, на который мы надеялись, но все равно хорошее начало сезона и доказательство тому, что мы движемся в правильном направлении», - написал Бажин в Instagram.

«Поздравляю Эшли с прекрасным матчем, она - первая ракетка мира не просто так. Ты либо побеждаешь, либо учишься чему-то, и сегодня мы извлекли урок».

Бажин стал тренировать Ястремскую перед стартом нынешнего сезона. В первом турнире под его руководством в Брисбене Даяна вылетела в первом раунде соревнований.

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На следующей неделе украинка стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии матчем против словенки Кайи Юван.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Саша Бажин.
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