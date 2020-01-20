Джокович: Пожары - это трагедия для Австралии

Новости спорта:Новак Джокович прокомментировал состояние воздуха и окружающей среды в Мельбурне и рассказал о последствиях пожаров в Австралии.

Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович прокомментировал состояние воздуха и окружающей среды в Мельбурне и рассказал о последствиях пожаров в Австралии. Его слова цитирует theage.com.au:

"Пожары - это трагедия для Австралии. Очень неприятно видеть, как огромное количество людей страдает от силы, которую очень трудно остановить. Иногда природа показывает, насколько мы ничтожны. Если честно, я очень переживал. Мельбурн в день начала квалификации был самым грязным городом в мире. Было грустно видеть, как игроки теряют сознание, как болбои теряют сознание.

Но погода в Мельбурне меняется очень быстро, его называют городом четырех времен года. Ночью прошел сильный дождь, подул ветер, который очистил небо. Последние три дня воздух очень свежий, как будто ничего не было. Мы не знаем, сохранится ли такая ситуация. Пожары еще не закончились. Но ради здоровья и благополучия игроков мы надеемся, что все будет хорошо.

К счастью, на турнире есть три корта с выдвижной крышей. Но все равно матчей и игроков очень много. Будем надеяться, что худшее позади" - сказал Новак.