Марченко зачехлил ракетку на старте турнира в Бангкоке

Новости спорта:Украинский теннисист Илья Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Бангкоке.

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл в первой же игре на турнире серии Челленджер в Бангкоке (Таиланд).

32-летний украинец не смог пройти словака Алекса Молчана, хотя выиграл первый сет (6:2), а во втором имел большое преимущество.

При счете 5:2 во втором сете Марченко каким-то образом проиграл 5:7, а затем в решающем отрезке игры уступил словаку 4:6.

Сегодня стартовали матчи основного раунда Australian Open, однако Марченко не выступал в квалификации на турнир.

В данный момент украинец занимает 255-е место в рейтинге ATP.

Челленджер. Бангкок (Таиланд). Первый раунд

Илья Марченко (Украина) — Алекс Молчан (Словакия) 1:2 (6:2, 5:7, 4:6)