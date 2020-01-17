"Выглядит ужасно": Надаль показал Джоковичу средний палец (Видео)

Новости спорта:Новак Джокович объяснил жест испанца во время благотворительного матча.

Во время благотворительного матча между командами американки Серены Уильямс и датчанки Каролины Возняцки в Мельбурне произошёл забавный инцидент, сообщает Daily Express. Испанец Рафаэль Надаль, игравший в паре с сербом Новаком Джоковичем, перед подачей напарника показал ему средний палец.

После игры бывший теннисист Тодд Вудбридж обратился к Джоковичу со словами: "Надаль давно хотел это сделать, учитывая ваши результаты на харде и то, что ты победил его на прошлой неделе".

Джокович засмеялся и объяснил жест испанца: "Думаю, ты много играл в паре и понимаешь, что сигналы, которые ты даёшь партнёру, получаются сами собой. Это просто означает, что тебе нужно подавать в тело соперника. Но жест и правда выглядит ужасно".

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