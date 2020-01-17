Скачать
Пятница, 17.01.2020
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре

"Выглядит ужасно": Надаль показал Джоковичу средний палец (Видео)

"Выглядит ужасно": Надаль показал Джоковичу средний палец (Видео)
15:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Новак Джокович объяснил жест испанца во время благотворительного матча.

Во время благотворительного матча между командами американки Серены Уильямс и датчанки Каролины Возняцки в Мельбурне произошёл забавный инцидент, сообщает Daily Express. Испанец Рафаэль Надаль, игравший в паре с сербом Новаком Джоковичем, перед подачей напарника показал ему средний палец.

После игры бывший теннисист Тодд Вудбридж обратился к Джоковичу со словами: "Надаль давно хотел это сделать, учитывая ваши результаты на харде и то, что ты победил его на прошлой неделе".

Джокович засмеялся и объяснил жест испанца: "Думаю, ты много играл в паре и понимаешь, что сигналы, которые ты даёшь партнёру, получаются сами собой. Это просто означает, что тебе нужно подавать в тело соперника. Но жест и правда выглядит ужасно".

Дарсис покидает большой спорт

Ранее Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
02 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
03 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
04 Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
05 Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь