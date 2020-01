Дарсис покидает большой спорт

Известный бельгийский теннисист Стив Дарсис принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

Спортсмен неудачно выступил на открытом чемпионате Австралии.

Как заявлял Дарсис ранее, именно по окончанию турнира он уйдет из большого спорта.

'Mister Davis Cup' @stevedarcishark is now officially retired

We'll miss watching the two-time finalist produce magic like this... pic.twitter.com/jbMEYuB5kQ

— Davis Cup (@DavisCup) January 16, 2020