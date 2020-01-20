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Стивенс зачехлила ракетку в первом круге Australian Open

Стивенс зачехлила ракетку в первом круге Australian Open
17:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стивенс в 1-м круге Australian Open не подала на матч и потерпела 4-е поражение подряд.

Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. Она в трёх сетах уступила представительнице Китая Чжан Шуай — 6:2, 5:7, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

В активе Стивенс 1 эйс, ни одной ошибки на подаче и 5 брейк-пойнтов из шести. Её соперница трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков.

Стоит отметить, что чемпионка US Open 2017 подавала на матч при счёте 6:2, 5:4, но затем уступила в семи геймах кряду. Стивенс потерпела четвёртое поражение подряд.

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За выход в третий круг Чжан Шуай поборется с американкой Кэти Макнелли.

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака.

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости спорта, Слоан Стивенс, Новости тенниса.
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