Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open

Даяна Ястремская вышла во второй раунд Australian Open после победы над словенкой Кайей Юван.

За 56 минут в игре вторая ракетка Украины обошлась без эйсов и двойных ошибок, а также реализовала 5 брейков из 6.

Соперницей Даяны во втором раунде станет несеяная бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки.

@D_Yastremska books a spot in the second round!



The 23rd seed def. Juvan 6-1 6-1.