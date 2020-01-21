Бондаренко зачехлила ракетку на старте Australian Open

Новости спорта:Украинка выиграла первый сет и вела 5:3 во втором, но обидно проиграла.

Катерина Бондаренко проиграла австралийке Арине Родионовой в первом раунде Australian Open.

Украинка выиграла первый сет и побеждала со счетом 5:3 во втором, но упустила преимущество и проиграла на тай-брейке.

В третьем сете Бондаренко не смогла навязать Родионовой никакой борьбы, проиграв всухую.

Сегодня успешно начали свои выступления в Австралии Даяна Ястремская с Элиной Свитолиной. Леся Цуренко вчера покинула турнир, проиграв первой ракетке мира Эшли Барти.

Позже на Открытом чемпионате Австралии стартует Екатерина Козлова, соперницей которой будет местная теннисистка Присцилла Хон.

WTA. Australian Open. 1/64 финала

Катерина Бондаренко (Украина) — Арина Родионова (Австралия) 1:2 (6:3, 6:7(5), 0:6)