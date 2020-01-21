Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)

Новости спорта:Украинка оформила победу в стартовом матче в Мельбурне против Кэти Бултер.

Элина Свитолина обыграла Кэти Бултер в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

За час и 23 минуты в игре первая ракетка Украины подала 3 эйса и реализовала 4 брейка из 6.

Ранее во второй круг соревнований также пробилась вторая ракетка страны Даяна Ястремская. За пределами соревнований осталась Леся Цуренко, проигравшая первой ракетке мира Эшли Барти.

Свои матчи в рамках сегодняшнего игрового дня также проведут Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

WTA. Australian Open. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина, 5) — Кэти Бултер (Великобритания) 2:0 (6:4, 7:5)