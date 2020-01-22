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Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)

Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Теннисистки провели на корте чуть более 2 часов.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления на Australian Open на стадии второго раунда, проиграв экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.

Поединок длился чуть больше двух часов, украинка навязывала борьбу оппонентке, но все же проиграла оба сета с одинаковым счетом — 5:7.

В первом раунде турнира Даяна Ястремская легко победила словенку Кайю Юван, которая прошла стадию квалификации.

Для Возняцки этот турнир станет последним в серии Большого шлема, датчанка вскоре завершит профессиональную карьеру.

Ранее в основной сетке свои поединки проиграли Катерина Козлова, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. В игре остается лишь Элина Свитолина.

Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)

WTA. Australian Open. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина, 23) — Каролин Возняцки (Дания) 0:2 (5:7, 5:7)

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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