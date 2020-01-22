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Джокович сыграет с двумя японцами на Australian Open

Джокович сыграет с двумя японцами на Australian Open
08:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Новак Джокович победил Ито на Australian Open, Циципас вышел в третий круг без борьбы.

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Тацуму Ито, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Действующий чемпион 16 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету японца 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой.

Грек Стефанос Циципас (6) вышел в следующий раунд без борьбы. Его соперник по второму кругу — немец Филипп Кольшрайбер — снялся с соревнований.

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Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Australian Open, Новости спорта, Новости тенниса.
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