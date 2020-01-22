"Слишком по-детски": Осака извинилась за выброшенную ракетку

Новости спорта:Наоми Осака извинилась перед спонсором за выброшенную ракетку.

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала инцидент, произошедший в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с китаянкой Чжэн Сайсай. После проигрыша гейма на своей подаче действующая чемпионка выбросила ракетку.

«Моя ракетка волшебным образом вылетела из моей руки. Я не смогла её контролировать. Извини, Yonex (производитель ракеток)». Думаю, так я постаралась справиться с расстроенными чувствами. Это было слишком по-детски. Я хочу провести хоть один матч, в котором не стану выбрасывать ракетку или бить по ней. Это всё, чего я хочу", — приводит слова Осаки Reuters.

Наоми одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Её следующей соперницей будет 15-летняя американка Кори Гауфф.