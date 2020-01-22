Козлова не смогла преодолеть первый круг парного разряда Australian Open

Новости спорта:Катерина Козлова покинула парный разряд турнира Australian Open после первого же раунда.

Украинская теннисистка Катерина Козлова покинула парный разряд турнира Australian Open после первого же раунда. Она играла в паре с Магдой Линетт из Польши.

Козлова и Линетт в трех сетах проиграли Алисии Росольской из Польши и американке Даниэль Коллинс, причем именно украинско-польский дуэт выиграл первый сет (7:5).

Второй сет соперницы взяли с таким же счетом 7:5, а затем в решающем отрезке игры и вовсе не оставили никаких шансов Козловой и ее партнерше — 6:0.

Вчера Катерина Козлова не справилась с австралийкой Присциллой Хон (3:6, 4:6) и вылетела с одиночного разряда в первом раунде.

WTA. Australian Open. Парный разряд. Первый раунд

Алисия Росольска (Польша)/Даниэль Коллинс (США) — Катерина Козлова (Украина)/Магда Линетт (Польша) 2:1 (5:7, 7:5, 6:0)