Скачать
Среда, 22.01.2020
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Козлова не смогла преодолеть первый круг парного разряда Australian Open

Козлова не смогла преодолеть первый круг парного разряда Australian Open
10:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Катерина Козлова покинула парный разряд турнира Australian Open после первого же раунда.

Украинская теннисистка Катерина Козлова покинула парный разряд турнира Australian Open после первого же раунда. Она играла в паре с Магдой Линетт из Польши.

Козлова и Линетт в трех сетах проиграли Алисии Росольской из Польши и американке Даниэль Коллинс, причем именно украинско-польский дуэт выиграл первый сет (7:5).

Второй сет соперницы взяли с таким же счетом 7:5, а затем в решающем отрезке игры и вовсе не оставили никаких шансов Козловой и ее партнерше — 6:0.

Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)

Вчера Катерина Козлова не справилась с австралийкой Присциллой Хон (3:6, 4:6) и вылетела с одиночного разряда в первом раунде.

WTA. Australian Open. Парный разряд. Первый раунд

Алисия Росольска (Польша)/Даниэль Коллинс (США) — Катерина Козлова (Украина)/Магда Линетт (Польша) 2:1 (5:7, 7:5, 6:0)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Катерина Козлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
02 Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
03 Самому старому футболисту мира 74 года
04 Настроены на ЛЧ: Десна усилилась футболистом Шахтера
05 Ястремская: Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь