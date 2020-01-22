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Тренер Ястремской жестко ответил критикам Даяны

Тренер Ястремской жестко ответил критикам Даяны
14:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Новый тренер украинской теннисистки защитил свою подопечную от критики.

Саша Баин, новый тренер Даяны Ястремской, жестко отреагировал на критику в адрес 19-летней украинской теннисистки, которая в концовке матча против Каролин Возняцки воспользовалась медицинским тайм-аутом.

«Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленную дискуссию. У Даяны действительно уже несколько дней были проблемы с ногой, но поскольку вы все врачи и тренеры, вы знаете лучше, чем она сама или наша команда, которая работает с ней», – написал Баин в твиттере.

Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)

Отметим, что Ястремская вызвала на корт физиотерапевта при счете 4:5 во втором сете, но это ей не помогло выиграть поединок против экс-первой ракетки мира.

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Все по теме:

Каролина Возняцки, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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