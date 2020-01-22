Тренер Ястремской жестко ответил критикам Даяны

Новости спорта:Новый тренер украинской теннисистки защитил свою подопечную от критики.

Саша Баин, новый тренер Даяны Ястремской, жестко отреагировал на критику в адрес 19-летней украинской теннисистки, которая в концовке матча против Каролин Возняцки воспользовалась медицинским тайм-аутом.

«Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленную дискуссию. У Даяны действительно уже несколько дней были проблемы с ногой, но поскольку вы все врачи и тренеры, вы знаете лучше, чем она сама или наша команда, которая работает с ней», – написал Баин в твиттере.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself — sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020

Отметим, что Ястремская вызвала на корт физиотерапевта при счете 4:5 во втором сете, но это ей не помогло выиграть поединок против экс-первой ракетки мира.