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Украинские теннисистки заявились на весенний турнир в Монтеррее

Украинские теннисистки заявились на весенний турнир в Монтеррее
14:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Три украинские теннисистки определились, где сыграют в начале весны.

Украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко определились, где начнут весенние выступления.

Тенниситки заявились на турнир серии International в Мексике, который пройдет со 2 по 8 марта в Монтеррее.

Отметим, что последние четыре года призовой фонд турнира составлял 250 тысяч долларов. В 2018 и 2019 года победительницей соревнований становилась Гарбинье Мугуруса, которая в 2018-м в финале обыграла Тимею Бабош, а через год подтвердила свой статус на отказе Виктории Азаренко.

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Напомним, что Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open, где сыграет против Лорен Дэвис.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко.
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