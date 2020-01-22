Возняцки: Поначалу не знала, что делать на корте с Ястремской

Новости спорта:Каролин Возняцки прокомментировала свою победу над украинкой на Australian Open.

В поединке 2-го круга Australian Open украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Каролин Возняцки из Дании, хотя доставила сопернице немало проблем.

29-летняя датская теннисистка польского происхождения призналась, что в начале первого сета она не знала, что делать с 19-летней соперницей, сообщает официальный сайт WTA.

"Ястремская начала матч очень мощно. Летала по корту, сильно пробивала, была настойчивой. Я не знала, что с ней делать. Но затем она начала совершать ошибку за ошибкой, и я вернулась в игру. На старте у меня не было нужного чувства ритма. У соперницы получалось все, а у меня - ничего. Я думала, что не смогу продолжать, но в итоге выстояла", - заявила Возняцки.

Добавим, что ранее датская спортсменка сообщила, что после Открытого чемпионата Австралии-2020 намерена завершить теннисную карьеру.