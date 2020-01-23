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Киченок и Мирза не доиграли матч Australian Open 2020

Киченок и Мирза не доиграли матч Australian Open 2020
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Киченок с Мирзой не доиграли матч первого круга на Australian Open.

Украинскко-индийский дуэт Надежда Киченок - Сания Мирза досрочно завершил выступление на первом в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне с призовым фондом $49,5 млн.

В поединке стартового круга парного разряда Киченок и Мирза отказались продолжать борьбу при счете 6:2, 1:0 в пользу китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь.

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Надежда Киченок продолжит выступление на Australian Open в смешанном разряде вместе с представителем Индии Роханом Бопанной. Соперниками теннисистов станут вторые "ракетки" турнира - китаянка Чжан Шуай и Николя Маю из Франции.

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Теннис, Australian Open, Надежда Киченок, Сания Мирза.
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