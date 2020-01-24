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Ястремская зачехлила ракетку на старте парного разряда Australian Open

Ястремская зачехлила ракетку на старте парного разряда Australian Open
07:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Даяна Ястремская после первого же поединка в парном разряде Australian Open покинула турнир.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после первого же поединка в парном разряде Australian Open покинула турнир.

В паре с Фанни Столлар из Венгрии украинка в двух сетах проиграла дуэту чешки Кветы Пешке и Деми Схюрс из Нидерландов — 4:6, 2:6.

Ранее украинка завершила выступления в одиночном разряде на стадии второго раунда. В стартовом поединке она обыграла словенку Кайю Юван (6:1, 6:1), но далее ей не удалось справиться с Каролин Возняцки (5:7, 5:7).

Среди украинок как в парном, так и в одиночном разрядах в борьбе на Australian Open остается лишь первая ракетка страны Элина Свитолина, которая вышла в третий раунд и вскоре сыграет с Гарбинье Мугурусой.

Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020

WTA. Australian Open. Парный разряд. Первый раунд

Квета Пешке (Чехия, 8)/Деми Схюрс (Нидерланды, 8) — Даяна Ястремская (Украина)/Фанни Столлар (Венгрия) 2:0 (6:4, 6:2)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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