"Можно было идти спать": Свитолина - о победе над Дэвис на Australian Open

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на Australian Open.

Первая ракетка Украины сумела переиграть свою соперницу Лорен Дэвис в двух сетах. Отметим, что начало матча затянулось из-за того, что корт был занят другими игроками, а потому встреча закончилась практически в час ночи по местному времени.

"Всем большое спасибо за то, что оставались на стадионе так поздно, чтобы посмотреть наш матч и подержать нас. Спасибо".

"Вне всякого сомнения матч был непростым. Играть против Лорен всегда трудно, она боец, возвращает все мячи, и необходимо очень хорошо работать ногами, чтобы адаптироваться к ее плоским ударам.

Я хорошо двигалась и очень счастлива, что получилось выиграть в двух сетах, и можно было идти спать (смеется, прим.)", - передает слова Элины tennisua.org.

Следующей соперницей Элины станет испанка Гарбинье Мугуруса. В прошлом году Свитолина проиграла ей в третьем круге Ролан Гаррос.