Бондаренко покинула парный розыгрыш Australian Open

Новости спорта:Украинская теннисистка в паре с Александрой Крунич вылетела с парного разряда Australian Open.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Александрой Крунич из Сербии вылетела с парного разряда Australian Open, уступив в первом круге в двух сетах.

Обидчицами украинско-сербской пары стали Дарья Юрак из Хорватии и сербка Нина Стоянович.

В поединке не было особой борьбы. Первый сет украинка вместе с партнершей проиграли со счетом 1:6, а во втором уступили 4:6.

Катерина Бондаренко также играла в одиночном разряде турнира, но в своем стартовом матче ей не удалось переиграть Арину Родионову из Австралии (6:3, 6:7 (5), 0:6).

Среди украинок как в парном, так и в одиночном разрядах в борьбе на Australian Open остается лишь первая ракетка страны Элина Свитолина, которая вышла в третий раунд и вскоре сыграет с Гарбинье Мугурусой.

WTA. Australian Open. Парный разряд. Первый раунд

Нина Стоянович (Сербия)/Дарья Юрак (Хорватия) — Катерина Бондаренко (Украина)/Александра Крунич (Сербия) 2:0 (6:1, 6:4)