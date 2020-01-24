Возняцки завершила карьеру, вылетев с Australian Open

Новости спорта:Датчанка в трех сетах проиграла Онс Жабер из Туниса.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки проиграла в третьем раунде Australian Open. Соперницей датчанки была Онс Жабер из Туниса. Матч продолжался три сета и завершился победой Жабер (7-5, 3-6, 7-5). Каролин объявила о завершении спортивной карьеры после поединка.

«Думаю, было бы уместно, если бы мой последний матч был трехсетовым и завершился моей ошибкой при ударе справа», — передает слова Возняцки после матча официальный твиттер Открытого чемпионата Австралии.

Ранее во втором раунде Australian Open Возняцки обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Каролин Возняцки — бывшая первая ракетка мира, победительница турнира Australian Open в 2018 году, дважды побеждала на US Open и выиграла 30 турниров серии Мастерс.

WTA. Australian Open. Третий раунд

Каролин Возняцки (Дания) — Онс Жабер (Тунис) 1:2 (5-7, 6-3, 5-7)