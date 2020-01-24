Скачать
Пятница, 24.01.2020
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
Биатлон. Результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке 23.01.20
Биатлон. Результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке 23.01.20
Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Свитолина - Мугуруса: на кого ставят букмекеры в матче Australian Open

Свитолина - Мугуруса: на кого ставят букмекеры в матче Australian Open
11:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка Элина Свитолина продолжает бороться за титул Australian Open.

Пятая ракетка мира и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open против испанки Гарбинье Мугурусы.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Букмекерская контора William Hill триумф Элины оценила в 1.50, а вот в победу испанки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.57, победа Мугурусы - 2.37.

"Великий боец": Свитолина и другие записали прощальное видео для Возняцки

Теннисистки встречались друг с другом уже десять раз. Шесть побед на счету Свитолиной, четыре раза успех был на стороне испанской теннисистки.

В случае успеха в поединке с Мугурусой Свитолина в 1/8 финала сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) – Зарина Дияс (Казахстан).

Матч Свитолина - Мугуруса состоится в субботу, 25 января, первым матчем вечерней сессии - начало в 19:00 по мельбурнскому времени (10 утра по киевскому).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Футбол, Новости футбола, Гарбиние Мугуруса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
02 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
03 Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
04 Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
05 Ливерпуль добыл тяжелую победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь