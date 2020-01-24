Свитолина - Мугуруса: на кого ставят букмекеры в матче Australian Open

Новости спорта:Украинка Элина Свитолина продолжает бороться за титул Australian Open.

Пятая ракетка мира и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open против испанки Гарбинье Мугурусы.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Букмекерская контора William Hill триумф Элины оценила в 1.50, а вот в победу испанки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.57, победа Мугурусы - 2.37.

Теннисистки встречались друг с другом уже десять раз. Шесть побед на счету Свитолиной, четыре раза успех был на стороне испанской теннисистки.

В случае успеха в поединке с Мугурусой Свитолина в 1/8 финала сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) – Зарина Дияс (Казахстан).

Матч Свитолина - Мугуруса состоится в субботу, 25 января, первым матчем вечерней сессии - начало в 19:00 по мельбурнскому времени (10 утра по киевскому).