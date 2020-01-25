Australian Open. Обзор победы Надаля над Карреньо-Бустой (Видео)

Новости спорта:Победа Надаля над испанцем Карреньо-Бустой на Australian Open.

Первая ракетка мира, 33,-летний испанец Рафаэль Надаль (1) обыграл в трех партиях своего 28-летнего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (27), занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Это произошло в рамках 3-го круга Australian Open 2020 у мужчин в одиночном разряде.

Мужчины. Третий круг.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27) – 6:1, 6:2, 6:4.

Надаль - Карреньо-Бусто

В четвертом раунде Australian Open Рафа сыграет или с австралийцем Ником Кирьосом (23), или с россиянином Кареном Хачановым (16).