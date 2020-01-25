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Мугуруса: Мне удалось доставить неудобства Элине

Мугуруса: Мне удалось доставить неудобства Элине
13:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Пятая ракетка мира Свитолина крупно проиграла Мугурусе на Australian Open.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

"Я сыграла хороший матч. Мне удалось доставить неудобства Элине и полностью взять инициативу в свои руки. Я очень этому рада.

В первом матче я очень плохо себя чувствовала, однако я не поднимала белый флаг и продолжала бороться. Выход в четвертый раунд это результат моей борьбы на корте.

У всех случаются взлеты и падения. Однако сейчас я понемногу возвращаюсь на былой уровень", - прокомментировала свою победу Гарбинье Мугуруса.

Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Японка не смогла защитить титул.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Гарбинье Мугуруса.
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