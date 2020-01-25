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Монфис хочет завоевать титул Australian Open

Монфис хочет завоевать титул Australian Open
14:52 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Избранник Элины Свитолиной продолжает биться за трофей Australian Open.

10-я ракетка мира и по совместительству парень Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open и высказался о своих целях на турнир. В интервью пресс-службе турнира теннисист заявил, что он уверен в своих силах.

О цели на турнир

«Мне нравится в Австралии – лето, позитивные люди, прогулки с хорошими людьми. Все отлично. Моя цель – выиграть дебютный титул на турнирах Большого Шлема. Это желание заставляет меня ежедневно работать и держать себя в тонусе. Уверен, что мне это по силам».

О предстоящем матче четвертого круга

Доминик Тим прекратил сотрудничество с легендарным тренером

«Доминик Тим гораздо чаще побеждает в наших очных противостояниях и показывает очень хороший теннис на харде. Сейчас он в отличной форме и мне нужно будет приложить максимум усилий, посоветоваться с тренером и показать свой лучший теннис. Думаю, хорошая физическая форма должна стать моим преимуществом».

Напомним, ранее Монфис заявил, что получил травму во время игры на приставке.

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WTA, Гаэль Монфис, Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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